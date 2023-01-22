بغداد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقيه بتصريحات وزير الخارجية العراقيه فؤاد حسين بوصفه للوضع الأمني في العراق بالجيد، وأن بقايا خلايا داعش لا تشكل خطراً.وتناولت دعوة رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، لتطبيق الدستور بالكامل لحماية العراق، مشيرةً إلى دراسة البرلمان العراقي زيادة التخصيص المالي لقوات حرس الحدود لشراء أسلحة وأجهزة ومسيرات متطوره لضبط حدود العراق.وأفادت الصحف أن العراق يواجه شح بعملته، قد تجبره على إصدار طبعات جديدة .// انتهى //12:12ت م0041