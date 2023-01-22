لندن 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتعهد رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، بإجراء إصلاحات على خدمة الطوارئ الصحية ومعالجة القصور في تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.وتناولت في الشأن الدولي الإعلان عن تولي، كريس هيبكينز، رئاسة وزراء نيوزيلندا يوم الأربعاء القادم بعد حصوله على تأييد حزب العمال لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة، لجاسيندا أرديرن.وأخبرت عن إعلان السلطات في بوركينا فاسو عن إطلاق سراح 66 طفلاً وإمرأة كانوا ضمن ضحايا عملية احتجاز رهائن نفذتها جماعة متطرفة قبل عشرة أيام بالقرب من مدينة أربندا في شمال البلاد.ونقلت تقارير متنوعة عن تطورات الأوضاع السياسية في بيرو، مشيرة إلى ارتفاع الأصوات المطالبة برحيل الحكومة فوراً على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها قوات الأمن ضد المحتجين.// انتهى //12:40ت م0045