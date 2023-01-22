جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة, بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي والنائب المساعد للصحة العامة بجدة الدكتور عبدالله القرني.وقام سموه خلال تدشين الحملة بإعطاء أول جرعة لطفلين إيذاناً بانطلاقها بمحافظة بجدة.وتأتي الحملة بهدف المحافظة على خلوّ المملكة من مرض شلل الأطفال، وستكون حملة التطعيم من منزل إلى منزل, بالإضافة إلى نقاط ثابتة في المراكز الصحية والأماكن العامة والمولات التجارية، وتستهدف 152,315 طفلاً وطفلة الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وستنفّذ على جرعتين من خلال لقاح شلل الأطفال الفموي، حيث تبدأ أولى الجرعات اليوم و تستمر لمدة خمسة أيام ، في حين ستكون الجرعة الثانية يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1444هـ و لمدة خمسة أيام.وأعرب مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي, عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على تدشينه الحملة، مؤكداً جاهزية الصحة في جدة من خلال فرقها الميدانية والثابتة لتنفيذ الحملة ولوقاية أطفالنا من مرض شلل الأطفال.// انتهى //12:41ت م0046