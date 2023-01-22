جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن تعازيه لجمهورية الغابون حكومة وشعبًا ولأسرة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الغابون، ميشال موسى أدامو، والذي توفي على إثر وعكة صحية.وأشار الأمين العام إلى أن المنظمة تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر الرحيل المفاجئ لوزير خارجية الغابون ، مشيرة إلى أن ميشال موسى أدامو، لم يتوان طيلة فترة توليه لمهامه عن السعي لتعزيز التعاون بين جمهورية الغابون ومنظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //12:44ت م0047