نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات المنطقة بمختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في فعاليات مسابقة "المقالة البيئية" والرسم التشكيلي، بمناسبة يوم البيئة الإقليمي 2023، تحت شعار: "العواصف الترابية وتأثيرها على البيئة البرية والبحرية".وأوضحت الإدارة أن المسابقة تأتي في إطار تنمية مدارك النشء بالعوامل المختلفة ودورها في المتغيرات البيئية المؤثرة على البيئة وانعكاساتها على الكائنات الحية والتضاريس الطبيعية، وذلك في إطار الجهود التوعوية المتزامنة مع يوم البيئة الإقليمي 24 أبريل 2023 حول العواصف الترابية وأثرها على البيئة البرية والبحرية.وبيَّنَ تعليم نجران أن المسابقة تأتي في جانبين، الأول يختص بالمقالات العلمية، والثاني بالرسوم التشكيلية، مشيراً إلى آخر موعد لتقديم المشاركات هو 18/7/1444هـ ، عبر الروابط التالية: nashat.thaqafi@gmail.com للبنات ، nash.naj2030@gmail.com للبنين.// انتهى //12:45ت م0048