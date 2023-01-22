العيدابي 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدعت اللجنة المنظمة لمهرجان عسل جازان الثامن، فناني وفنانات المنطقة للمشاركة في معرض الفنون، الذي سيُقام ضمن فعاليات المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان وتستضيفه محافظة العيدابي.وأتاحت اللجنة، الفرصة للمبدعين والمبدعات المشاركة في مجالات الرسم التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والتطريز والنحت والمجسمات، وذلك بإشراف فريق فنون بلغازي.واشترطت أن يكون العمل جديداً، وبمقاس بين 40 و 100 سنتيمتر، ويتم تسليمه بمقر المركز الحضاري بالمحافظة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يُعد المعرض واحداً من العديد من البرامج التي يشملها المهرجان الذي ينطلق يوم الخميس المقبل.// انتهى //12:48ت م0049