جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة أمس بطولتي المنطقة الغربية والجنوبية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم (أ) تحت 10 سنوات، وذلك في الصالات الخضراء بمحافظة جدة، حيث جاء الوحدة أولًا في المصارعة الرومانية فيما حل الأهلي ثانيًا و الأغر ثالثًا.وفي منافسات المصارعة الحرة حقق الوحدة المركز الأول، فيما جاء الأهلي ثانيًا، وحقق اليرموك المركز الثالث.وأقيمت بطولة البراعم (ب) تحت 12 عامًا، حيث نجح الوحدة في تحقيق المركز الأول في المصارعة الرومانية، وجاء الأهلي ثانيًا، فيما حقق الأغر المركز الثالث, أما في منافسات المصارعة الحرة واصل الوحدة تميزه بتحقيق المركز الأول، فيما حلّ الأهلي ثانيًا، والأغر ثالثًا.// انتهى //13:28ت م0059