الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الاجتماع الرابع في دورته الرابع برئاسة معالي وزير الدولة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور أعضاء المجلس،وذلك بمقر الهيئة في الرياض.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التي تصب في مصلحة الفئات المشمولة بخدمات الهيئة.// انتهى //13:29ت م0060