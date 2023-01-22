جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية أحد مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".ويهدف المركز إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتخفيف من تأثيراتها، ومن مهام المركز؛ إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.كما دشّن معاليه خلال زيارته لمقر المركز الوطني للأرصاد، الخدمة الهاتفية للاستعلام عن أحوال الطقس على الرقم 1987 ضمن حزمة من الخدمات التفاعلية التي يقدم المركز من خلالها المعلومات الأرصادية والأحوال الجوية وتوقعات الطقس والتحذيرات والإنذار المبكر وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة على مدار الساعة للقيادات وصناع القرار وأفراد المجتمع والخبراء والمختصين والجهات المعنية.واطلع خلال الزيارة على البرنامج التثقيفي والتوعوي بأهمية الطقس والمناخ بالتعاون مع وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي والذي يتضمن زيارات ميدانية للمدارس في مختلف مناطق المملكة من خلال عربات متنقلة لتحقيق أهداف البرنامج كما اطلع على الوسائل التثقيفية المختلفة التي يتضمنها البرنامج كالقصص المخصصة لرياض الأطفال والصفوف الأولية والمسابقات التفاعلية وغيرها، كما زار معاليه المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي واطلع على الإمكانيات والقدرات الرقمية التي يمتلكها المركز لإيصال رسالته إلى المستفيدين والجهات المعنية.// انتهى //13:35ت م0061