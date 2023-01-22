القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.وتناقش الجلسة عددًا من قضايا العمل العربي المشترك في المجال البرلماني والتشريعي، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين واليمن وليبيا، وسُبل دعم الصومال.كما تبحث الجلسة نتائج اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي، ومناقشة تقاريرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.// انتهى //13:36ت م0062