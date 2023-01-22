الكويت 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 35ر20 نقطة، ليبلغ مستوى 26ر7277 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 %، حيث تم تداول 232 مليون سهم عبر 10037 صفقة نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر42 نقطة، ليبلغ مستوى 06ر5664 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 % من خلال تداول 7ر138 مليون سهم، عبر 5014 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار كويتي .وصعد مؤشر السوق الأول 8ر12 نقطة، ليبلغ مستوى 64ر8070 نقطة، بنسبة صعود بلغت 16ر0 % من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 4ر37 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر21 نقطة، ليبلغ مستوى 33ر5713 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0 % من خلال تداول 9ر90 مليون سهم عبر 2445 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي .// انتهى //13:37ت م0063