القدس المحتلة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منشآت فلسطينية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم حسن برنجية، أن جرافات الاحتلال هدمت عدداً من المنشآت الزراعية في بلدة الخضر، مشيرةً إلى أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، واقتلعوا نحو 350 شجرة زيتون، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.// انتهى //13:39ت م0064