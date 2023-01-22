الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج عن فتح باب المنافسة على جائزة المكتب للدراسات والبحوث للدورة المالية 2023 / 2024م (1444 – 1445هـ).وأوضح معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن برنامج الجائزة يأتي في إطار اهتمام المكتب بتشجيع البحث العلمي التربوي في الدول الأعضاء، ودعم الباحثين لخدمة قضايا التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر).وأضاف معاليه أن الجائزة في هذه الدورة جرى تطويرها ليتمكن عدد أكبر من الباحثين من المنافسة فيها، حيث تم اتباع أسلوب أكثر شمولية في تحديد موضوعاتها؛ وهو ما يتيح نطاقًا بحثيًا أوسع أمام الجميع, مبيناً أن المحور الأول ركّز على "التعليم والتقنية" والمحور الثاني اهتم بـ "الهوية والتعليم", مشيراً إلى أن التسجيل في المنافسة على الجائزة - التي تبلغ قيمتها المالية 200 ألف ريال سعودي – سيستمر حتى موعد أقصاه 30 مارس 2024م, وذلك عبر موقعها الإلكتروني (rp.abegs.org).// انتهى //13:43ت م0065