طرابلس 29 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم بطرابلس، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في وقت لاحق.وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية، استعراض آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا في أقرب الآجال.// انتهى //13:44ت م0066