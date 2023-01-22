الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات خريجي وخريجات المؤسسة، وإطلاقها عدداً من المبادرات التي تحقق إيجاد فرص نوعية لدخول الخريجين في سوق العمل منها مبادرة معالي المحافظ " فرصة عمل لكل خريج "، تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في كل منشأة تدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لتسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، مما يسهم في توطين القطاعات التقنية والمهنية بكل المناطق.وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد عدد من لقاءات التوظيف وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والتي بلغ عددها (88) مذكرة تفاهم خلال عام 2022 نتج عنها توفر أكثر من 100150 فرصة وظيفية، كما عملت على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للدخول بسوق العمل، حيث بلغت عدد البرامج 422، ولزيادة الجودة في مخرجاتها تم عقد لقاءات مع مدراء الموارد البشرية بلغت 422 لقاءً، كما تم توزيع استبانات لقياس نسبة رضا أ صحاب الأعمال بلغت 1209 استبانات.// انتهى //14:05ت م0068