القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسوقعت جامعة الأمير محمد بن فهد والبرلمان العربي مذكرة تفاهم، خلال جلسة البرلمان العامة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم وتدريب الشباب والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقع على المذكرة من جانب الجامعة رئيسها الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، فيما وقع عن البرلمان العربي رئيسه عادل بن عبد الرحمن العسومي.وقال الدكتور عيسى الأنصاري، في كلمته خلال جلسة البرلمان العربي: إن العالم اتفق على أهمية الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتنمية الموارد والنهوض بالبشرية إلى مستويات أفضل، مستشهدًا برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي بدأنا نجني ثمارها، جراء الدعم الذي تتلقاه هذه البرامج من القيادة الرشيدة.ولفت النظر إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد هي إحدى الجامعات السعودية التي تبنت الوظائف المعاصرة للجامعات، وهي جامعة وقفية غير ربحية ذات قدرة على التأثير على المجتمعات من خلال الابتكار المستدام في مجالات التعليم والبحث العلمي والإبداع، مبينًا أن الجامعة ملتزمة بتوفير مستويات عالية من التميز في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع عبر تطوير سبل الاستكشاف والتنمية وتطبيقات المعرفة، وتقوم بإعداد خريجيها على أعلى مستويات الجودة الأكاديمية.ونوه رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، في ختام كلمته، بالإنجازات العلمية التي حققتها الجامعة من خلالها أهدافها الإستراتيجية، مؤكدًا أنها تسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا للمنظمات والمؤسسات العلمية.// انتهى //14:14ت م0069