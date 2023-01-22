طرابلس 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، نظيرها التونسي، عثمان الجرندي، الذي يزور ليبيا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.وتناول اللقاء وفق وكالة الانباء الليبية، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.// انتهى //14:16ت م0070