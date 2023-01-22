حائل 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 ، اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية العاملة بالرالي والجهات المعنية بالمنطقة بالاستعداد والعمل على استكمال الترتيبات والاستعدادات التحضيرية للرالي وتسخير كافة الإمكانات لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في مستواه العالمي المعهود ، وذلك في نسخته الـ "19" ضمن منافسات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الذي سيقام خلال الفترة من 2 - 4 فبراير القادم.وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن سعد أن الرالي أسهم بشكل كبير في إيجاد حراك اقتصادي كبير، وأحدث عوائد اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية وسياحية على المنطقة طيلة السنوات الماضية، مبيناً أن حائل أصبحت وجهة مفضلة لأبطال الراليات المحليين والعالميين من مختلف دول العالم لما تتميز فيه من ميز نسبية فريدة من تنوع تضاريسها وجمال طبيعتها، مرحباً بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م من مختلف أقطار العالم.// انتهى //14:17ت م0071