جازان 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بالإمارة اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها صحة جازان .وأعطى سموه الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين معلناً انطلاق الحملة .كما استمع سمو نائب أمير جازان خلال تدشين الحملة لشرح من مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن الحملة في مرحلتها الأولى التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى خمسة أيام ، وكذا المرحلة الثانية التي ستنفذ الشهر القادم.واطلع على التقرير الخاص بالحملة التي يبلغ عدد الأطفال المستهدفين منها 125 ألف طفل وطفلة ، وذلك عبر برنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به 350 فرقة متحركة بواقع فرقتين لكل مركز رعاية صحية أولية و180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ، بعد أن تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة لتنفيذ الحملتين الأولى والثانية.وأكد سموه أهمية الحملة والدور المهم الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة بجازان ، مثمناً الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين , متمنيا التوفيق للقائمين على الحملة.حضر تدشين الحملة وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر .//انتهى//14:28ت م0072