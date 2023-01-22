الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واساستقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مقر الديوان الرئيس بالرياض اليوم، المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية محمد أجمل جوندال، والوفد المرافق له.‏وأشار الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجع العام بجمهورية باكستان، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.من جهته أكد جوندال حرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين؛ الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين.عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعاً تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.// انتهى //14:49ت م0080