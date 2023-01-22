الدمام 29 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسرفعت أمانة المنطقة الشرقية ضمن خططها الميدانية في جانبي النظافة والصحة العامة، أكثر من ٦٢٤٩٨ طنًا من مخلفات البناء والصلبة ونفايات المنازل في محافظة القطيف، وذلك خلال شهري جمادى الأولى والآخرة الحالي.وأوضحت أمانة الشرقية، أنها تعمل ضمن برامج تشغيلية مطورة للرش الضبابي لشوارع الأحياء وحاويات النفايات، من خلال عمليات الإصحاح البيئي لـ ٢٤٤٩ حياً، ومعالجة ٣١٠ لتجمعات مياه الأمطار بالمحافظة، إضافة إلى غسيل ٤٧٥ موقعاً، من خلال فرق العمل، للقضاء على بؤر التكاثر الحشري.من جانب آخر، ضبطت الأمانة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام 3 أطنان، من الخضار والفواكه من الباعة المتجولين المخالفين في غرب الدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية، وتنوّعت تلك المضبوطات ما بين الفاكهة والخضروات، والأسماك والملابس الجاهزة والكماليات والأجهزة.// انتهى //14:53ت م0081