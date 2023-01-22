نيروبي 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد آخر، واُنقذ عشرون شخصاً آخرون إثر انقلاب قارب سياحي في جنوب شرقي كينيا.وأوضحت الشرطة الكينية أن قاربًا يقل 29 شخصًا 15 منهم من الأجانب قد انقلب في محمية واتامو البحرية الوطنية، وهي وجهة سياحية على طول الساحل شمال مومباسا، غير أنه لم يُعرف سبب الانقلاب.وأفاد نائب قائد الشرطة سولومون أوديرو في مقاطعة ماليندي، أنه تم إنقاذ 25 شخصًا ونقل بعضهم إلى المستشفى وحالتهم مُستقرة، مستبعدًا أن القارب كان محملًا فوق طاقته.// انتهى //15:08ت م0084