الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 الموافق 22 يناير 2023 واسنظّم مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، (حفل تجمّع قيادية)، وذلك في مقر مركز القيادات النسائية في الجامعة.وهدف الحفل إلى تقديم الدعم لخريجات برنامج قيادية، وتعزيز التواصل والعلاقات المهنية بين مجموعاته، وإتاحة فرص لتبادل المعرفة والخبرات، وكيفية توظيف القيمة المستفادة من البرنامج في مجالات العمل وأدواره القيادية.وعرض برنامج الحفل نموذجًا قياديًا ملهمًا من خلال جلسة حوارية للرئيس التنفيذي، والمؤسس لـ (سدم)، وعضو مجلس الشورى سابقًا، الدكتورة سلوى الهزاع، استعرضت فيها رحلتها المهنية، وتحدثت عن أبرز التحديات التي واجهتها، وإضاءات في مشوارها المهني، كما تطرقت إلى نصائح وجهتها للقياديات.وتضمّن الحفل جلسة حوارية ناقشت فيها خريجات البرنامج تجاربهن، والقيمة المضافة لـ "قيادية" على المستوى المهني والإداري في برنامج قيادية، وأبرز المفاهيم والمعلومات المستفادة من ورش العمل وجلسات التدريب وحلقات النقاش المقدمة، بالإضافة إلى إسهامات البرنامج في تطوير مهارات القيادة والعمل.ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المتمثلة في دعم تعليم المرأة، وتمكينها من المشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.يُشار إلى أنّ برنامج قيادية هو أحد البرامج التي ينظّمها مركز القيادات النسائية في الجامعة؛ لصقل مهارات القيادة لدى المرأة السعودية بالتدريب والتطوير، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لتمكينها من ممارسة القيادة بشكل فعّال، ومواجهة التحديات الخاصة بالمرأة في سوق العمل، والسعي من خلاله إلى الإسهام في رفع نسبة السعوديات في المناصب القيادية؛ تماشيًا مع رؤية الوطن في دعم القيادات النسائية بجميع المجالات.//انتهى//15:08ت م0085