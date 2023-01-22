طرابلس 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة الذي سيشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد في العاصمة طرابلس اليوم .وتبادل الطرفان خلال الاجتماع وفق وكالة الأنباء الليبية المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل بمخرجات "إعلان الجزائر" الصادر عن القمة العربية 31 بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.// انتهى //15:15ت م0087