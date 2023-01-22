القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، والتعاون في مجال أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي للتصدي للتحديات الإقليمية في منطقة المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، وجهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //15:16ت م0088