الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم, حفل افتتاح الملتقى الخامس للجان شباب منطقة الرياض الذي ينظمه مجلس شباب المنطقة بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ولدى وصول سموه عزف السلام الملكي , ثم ألقى كلمة في افتتاح الملتقى نوه فيها بتطلعات القيادة الرشيدة في شباب وشابات الوطن وتقديم الدعم والعون لمسيرتهم وتحقيق أهدافهم ورعاية أفكارهم لرسم وإنارة مستقبلهم الزاهر للوصول إلى الطريق المستقيم.وقال سموه : "أرجو إن شاء الله أن نوفق وإياكم لتحقيق الآمال وتطلعات ولاة الأمر وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الملتقى وفي قصر الحكم".من جانبه ثمن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري لسمو أمير منطقة الرياض اهتمامه ومتابعته لشؤون الشباب والشابات, بوصفهم أغلى ثروات الوطن وأهم مرتكزات التنمية، ولكونهم القوة الحقيقية بمنحهم الثقة، والوعي بقدراتهم، واليقين بإمكانياتهم.وأشار إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تفخر بالتعاون في تنظيم الملتقى السنوي الخامس للجان شباب منطقة الرياض لمناقشة الرؤى المستقبلية من خلال محاور نوعية، وموضوعات إثرائية، ترتبط باحتياجات الشباب، وتنعكس على التنمية المجتمعية، الهدف من خلالها تعزيز القيم، وتنمية المعارف، وتطوير القدرات، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، كذلك تجسيد التواصل الفعال، وإظهار روح المبادرة والعطاء والتطوع والإتقان وحب العمل التي تتميز بها الشخصية السعودية.وفي ختام الحفل كرم سموه الداعمين والمتحدثين.وشهد الملتقى ثلاث جلسات تضمنت محاور عن المجالس واللجان الشبابية ومهارات المستقبل وكذلك المجالس واللجان الشبابية والتواصل الفعال والأخير المجالس واللجان الشبابية والشراكات المجتمعية بمشاركة عدد من المتحدثين الاكاديمين والمسؤولين المهتمين بالتنمية وتطوير قدرات الشباب.حضر الحفل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.// انتهى //15:21ت م0089