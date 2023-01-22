الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق" بمنطقة حائل، وذلك بمقر المركز في الرياض اليوم.وقام بتسليم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، للمدير التنفيذي للجمعية المهندس وليد الشدوخي.ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:19ت م0094