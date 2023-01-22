حقل 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسدشّن محافظ حقل خالد الخريصي , اليوم , المعرض التوعوي الأول بأخطار المخدرات ، تحت شعار "حماية "، الذي تنظمه الكلية التقنية بمحافظة حقل بالشراكة مع عدد من الجهات ، ويستمر يومين.ويضم المعرض ، 4 أركان لعدد من الجهات الرسمية ، بهدف توعية الشباب بأخطار المخدرات وآثارها التدميرية على الفرد والمجتمع ، والرفع من مستوى الوعي من خلال الندوات و المعرض الإرشادي التفاعلي.من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بحقل عبدالله العاتي أهمية تأصيل الوعي في المجتمع ، من خلال هذا المعرض التوعوي والتفاعلي إلى جانب الندوات ، مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن المناشط الثقافية والتوعوية التي تنظمها الكلية.//انتهى//17:13ت م0117