أبها 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسيواصل المعرض السعودي الدولي للتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية - SIDMC الذي يقام خلال الفترة من 21 - 23 يناير 2023 م، تقديم مجموعة من ورش العمل لدعم وتدريب رواد ورائدات الأعمال بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.وكانت أولى هذه الورش بعنوان: " الالتزامات الضريبية للمتاجر الإلكترونية" قدمها المستشار في ضريبة القيمة المضافة محمد فطاني حيث تم شرح ماهية الضريبة التي يحصّلها صاحب المتجر الإلكترونية من المستهلك، فيكون صاحب المتجر الإلكتروني الخاضع للضريبة مسؤول عن تحصيلها أولًا من المستهلك، ثم تسديدها لهيئة الزكاة والدخل، كما تطرقت الورشة إلى ضريبة المشتريات والتي يدفعها صاحب المتجر الإلكتروني للمورّد، ويسددها المورّد بدوره لهيئة الزكاة والدخل.تلا ذلك ورشة عمل حول : "صناعة العلامة التجارية الشخصية" قدمها مدرب التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت حسين الحاجي ، حيث تم شرح تعريف العلامة التجارية الشخصية والتي ‏ هي عبارة عن مصطلح يكتسب قدراً متزايداً من الأهمية في الآونة الأخيرة، وهذا في حد ذاته يعدُّ مؤشراً جيداً لتبنّي هذه الأداة على نطاق واسع كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية والتمييز على حدٍ سواء داخل سوق العمل، ثم تطرقت الورشة إلى كيفية بناء العلامة التجارية الشخصية من خلال ترتيب الأفكار ووضع “الرؤية” للعلامة ومن خلال استلهام تجارب الآخرين.ثم عرضت المتخصصة في بناء الشخصية الاحترافية والتفكير التصميمي نسرين الشامي خلال ورشة عمل: الانتقال من OFF LINE إلى ON LINE مجموعة من الخطوات الاحترافية لكيفية الانتقال من الشخصية الخاملة إلى شخصية مبادرة ونشيطة هن طريق التفكير الإيجابي والحضور القوي في المواقف وإتقان مهارات التعامل مع الآخرين وللتخلّص من الشخصية الضعيفة وتقويتها عن طريق الشجاعة والتحلي بالإرادة والعزيمة والاحترام والصدق .عقبها شرح خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المهندس خالد الغامدي خلال ورشة عمل: " أهمية إدارة سلاسل الإمداد في ربحية وأداء التجارة الإلكترونية" ، ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد، وآلية عمل سلاسل الامداد في التجارة الالكترونية والتي هي شبكة تربط بين كافة الأطراف التي يتعامل معها متجر ما لإيصال منتجاته إلى المستهلك النهائي، وتتضمن الجهات الموردة لكافة المنتجات أو المكونات التي يحتاجها المتجر والجهات المسؤولة عن الشحن وإيصال المنتج للعميل والجهات المسؤولة عن التسويق والبيع.في ختام اليوم الأول قدم مستشار في التقنية والتجارة الإلكترونية سلمان بت خلال ورشة عمل التجارة الإلكترونية مجموعة من البنود الواجب الالتزام بها عند ممارسة التجارة الإلكترونية وأنواعها ومزاياها وكيفية حساب تكاليف إنشاء متجر إلكتروني وإمكانية التوسّع بهذا المجال الحيوي، وكيفية البدء فيه وأهمية دراسة الجدوى من أي مشروع بهذا القطاع مع تبني نموذج للعمل محدد واختيار منتجات مناسبة ، كما تم استعراض أسباب فشل بعض المشاريع بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.// انتهى //17:24ت م0122