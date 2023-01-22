الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستستعد هيئة المكتبات لتنظيم لقاء افتراضي يوم الخميس 26 يناير الجاري بعنوان "لقاء هيئة المكتبات بالمهتمين بمكتبات الأطفال"، الذي سيسلط الضوء على توجهات الهيئة المتصلة بفئة الأطفال.وسيتضمن اللقاء الذي سيقام من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهراً، تعريفاً بهيئة المكتبات وأهدافها الاستراتيجية المتصلة بفئة الأطفال، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع والموضوعات ذات العلاقة.ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء للتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new.ويأتي اللقاء استكمالاً للقاءات الشهرية التي دأبت هيئة المكتبات على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع الجمهور المستهدف، وذلك لتعريفه ببرامج ومبادرات الهيئة الاستراتيجية، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع، إلى جانب استجلاب الأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع بالمملكة.// انتهى //17:29ت م0123