سياحة وترفية / سفير تايلند في المملكة يزور مهرجان تمور الأحساء 2023
الأحد 1444/6/29 هـ الموافق 2023/01/22 م واس
الأحساء 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس
زار سفير مملكة تايلند لدى المملكة دام بونتام أمس، مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بقلعة الأمانة التراثية بالهفوف .
وأشاد السفير بونتام بالتنوع الإثرائي والإنتاجي للتمور والفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان التي تحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور .
يذكر أن المهرجان الذي يستمر إلى 18 فبراير من العام الجاري 2023م، يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة 40 حرفةً يدويةً عُرفت بها الأحساء .
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17:38ت م
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