الأحساء 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسزار سفير مملكة تايلند لدى المملكة دام بونتام أمس، مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023"، الذي تنظمه أمانة الأحساء بقلعة الأمانة التراثية بالهفوف .وأشاد السفير بونتام بالتنوع الإثرائي والإنتاجي للتمور والفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان التي تحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور .يذكر أن المهرجان الذي يستمر إلى 18 فبراير من العام الجاري 2023م، يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة 40 حرفةً يدويةً عُرفت بها الأحساء .//انتهى//17:38ت م0127