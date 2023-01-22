مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الهيئة الملكية تعملُ على تطوير أحياء جديدة في مكة المكرمة ستظهر مكة بشكل حديث معتمدة على هوية معمارية مرتكزة على 3 أصول معمارية، وهي توسعة المسجد الحرام الثانية والمباني المعمارية التقليدية وطبيعة مكة الجغرافية.وأضاف خلال كلمته في افتتاح الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة , اليوم , "أطلقت الهيئة الملكية مؤخرًا عدة مشاريع منها الطرق الدائرية، فالطريق الدائري الرابع أصبح متاحًا وقبل موسم رمضان المقبل سيتم الانتهاء من الطريق الدائري الأول".وتحدث عن إطلاق مشروع حافلات مكة، فقال"أطلقت الهيئة الملكية مؤخرًا مشروع حافلات مكة وهو أول مشروع نقل عام في السعودية عمل بـ 12 مسارًا، وسجلنا رقمًا جديدًا في خلال الشهر الماضي إذ تجاوزنا 5 مليون مستخدم، كما حققنا في العام الماضي أكثر من 25 مليون و 600 مستخدم، ونعمل على التوسع في مشاريع النقل العام".وعن المواقع التاريخية أشار إلى أن الهيئة الملكية أطلقت عدة مبادرات تعزز تنمية المواقع التاريخية، "أبرزها جبل النور حيث سيتم افتتاح معرض الوحي قريبًا تحت رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومشروع جبل ثور والعديد من المشاريع التاريخية في مكة".وأضاف، "لم نغفل عن دورنا الرئيس في دعم السكان في مشاريع التعليم والخدمات العامة وإقامة الفعاليات والارتقاء بجودة الحياة في مكة".// انتهى //17:40ت م0128