الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقى وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بحضور ممثل لوزارة الخارجية وأمين مجلس التخصصات الطبية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجال الصحي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في مجال التدريب والاستفادة من الكفاءات الطبية، ومناقشة برنامج الإعارة للنواب واستقدام الكوادر الطبية، بجانب تجديد الاتفاقية مع مجلس التخصصات الطبية لتبادل الكوادر الصحية، والتنسيق مع مركز الملك سلمان والهلال الأحمر السعودي في مجال الاسعاف والطوارئ الصحية.وأكد الجانبان تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //17:50ت م0130