نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حفل سباق الهجن بميدان شرورة، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان شرورة الشتوي.ودشن سموه خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة منصة ميدان الهجن إلكترونياً، ثم ألقى رئيس ميدان الهجن بشرورة عبدالله مبارك الربع كلمة نوّه فيها بما تحظى به رياضة الهجن من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة في مناطق المملكة كافة، ومنها منطقة نجران، الذي أسهم في المحافظة على هذه الرياضة التراثية الأصيلة لأبناء المملكة، مثمناً لسمو أمير المنطقة دعمه ورعايته واهتمامه بسباق وفعاليات الهجن بالمنطقة.وأطلق سمو أمير منطقة نجران شارة البدء لانطلاق الشوط الأول لسباق الهجن، الذي خصص لفئة "بكار لقايا"، على كأس إمارة المنطقة، وحصل على المركز الأول "الحاكمة" للمالك محمد سلمان الدوسري، ثم انطلق الشوط الثاني للسباق، على كأس إمارة المنطقة، فئة "حقائق وبكار"، وحقق المركز الأول "عذاب" للمالك سعيد علي المري.وفي الختام كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الفائزين في أشواط الهجن، ثم تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //18:46ت م0135