الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستسلم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد، الفريق محمد إدريس ديبي، تتصل بالتطورات السياسية في تشاد وسبل دعم العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص للرئيس التشادي إدريس يوسف بوي، خلال إستقباله له اليوم بالقصر الرئاسي.واستمع نائب رئيس مجلس السيادة إلى شرح مفصل حول التطورات السياسية في تشاد، في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الأطراف من خلال الحوار الوطني، الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة بمشاركة أطراف سلام الدوحة والمجلس التشريعي، إضافة إلى تشكيل مفوضية الانتخابات.// انتهى //18:54ت م0136