الدمام 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسواصلت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية حملة " كل يوم بيت في عام 2023" بهدف شراء وتأثيث وحدات سكنية جديدة للأيتام وأسرهم من مستفيدي الجمعية بمعدل شراء وحدة سكنية في كل يوم عمل خلال العام، ذلك بعد نجاحها في شراء وتأثيث (٣٠٠) وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضيوأوضح مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي أن الحملة أثمرت حاليًا عن شراء وتأثيث 300 وحدة سكنية استفاد منها (١٠٥٠) من الأيتام والأرامل بجهود الداعمين والشركاء وأهل العطاء، مشيرا إلى أن المشروع يأتي كأحد مخرجات الاسكان التنموي الذي يهدف إلى تمليك الايتام وحدات سكنية والعمل على تهيئة الوحدات وتنمية المستفيدين وتمكينهم في الجوانب التعليمية، والتربوية، والمهنية، وتحسين جودة حياتهم في الجوانب البيئية والصحية، والاجتماعية، والترفيهية .//انتهى//19:05ت م0138