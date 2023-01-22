الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأصدر معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قرارا بتمديد العمل بمنطقة "بوليفارد وورد" إحدى المناطق الرئيسية لموسم الرياض في نسخته الثالثة حتى نهاية شهر شعبان المقبل.وأوضح معاليه أن موسم الرياض الذي انطلق في نسخته الثالثة في يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 م ويختتم فعالياته اليوم الأحد 22 يناير، استقبل ما يزيد على 12 مليون زائرًا من داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعكس جاذبية ما تميز به الموسم وتنوع فعالياته وتحوله إلى نقطة جذب رئيسة للزوار والسواح من الداخل والخارج بدعم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.// انتهى //19:14ت م0139