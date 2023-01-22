جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسوقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة المستقبلية "مصدر" للانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة في الأسواق ذات الاهتمام المشترك للمؤسستين.وتعزز المذكرة التي وقعها كلاً من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، والرئيس التنفيذي لشركة " مصدر" محمد جميل الرمحي، العمل المشترك في إنشاء وتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الدعم التأميني الذي توفره المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في الدول الاعضاء، إلى جانب دعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة عبر توليد الكهرباء من مصادر متجددة، والانتقال إلى اقتصاد أخضر، مع تأمين النمو الاقتصادي المستدام.// انتهى //19:38ت م0142