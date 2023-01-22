الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسإستقبل والي ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع دولة تشاد الجنرال خميس عبدالله بمقر حكومة الولاية بمدينة الجنينة اليوم، سفير الإتحاد الأروبي لدى السودان إيدان اوهارا والوفد المرافق له.وأكد الوالي إستقـرار الأوضـاع الأمنية بفضل مجهودات الحكومة المستمرة لحماية المـواطنين، مشيراً الى ان عدد المتأثرين من الأحداث المتكررة بالولاية بلغ نحو 257 ألف أسرة، يقطنون داخل المؤسسات الحكومية والطرقات.وناشد الإتحاد الأوروبي والشركاء لدعم برامج الحكومة الرامية لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية، مطالبا بإنشاء مراكز تدريب للشباب والمرأة في مجال سبل كسب العيش، مثمنا جهود الإتحاد الأوروبي والشركاء لدعمهم المتواصل لدارفور.من جانبه ثمن سفير الإتحادي الأوروبي لدى السودان إيدان اوهارا مساعي حكومة الولاية الرامية لاستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية والتعليمية للنازحين، لافتاً الانتباه إلى خطة الإتحاد الأوروبي والشركاء للعام 2023 من خلال زيادة دعم المشروعات عبر وسائل جديدة من بينها دعم مشروع التعليم خاصة تعليم الأطفال خارج المدارس وتدريب الشباب والنساء بهدف تعزيز الإستقرار، والوقوف على البرامج والمشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي والتعرف على الإحتياجات اللازمة للمجتمعات، بجانب عقد لقاءات مع الجهات الموقعة على مشروعات الإتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمدارس الآمنة بالتنسيق مع منظمة رعاية الطفولة، بغية جلب مزيد من الدعم لتنفيذ تلك المشروعات.// انتهى //19:39ت م0144