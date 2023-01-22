الخرطوم 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج بمكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان جون جودفري.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين السوداني والأمريكي، وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك .كما تناول اللقاء التطورات السياسية بالبلاد، في ضوء الجهود الوطنية المبذولة، ومساعِ الآلية الثلاثية والجهات الإقليمية، لتوسيع قاعدة الإتفاق السياسي الإطاري، بما يحقق العودة الى مسار الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي المنشود .// انتهى //19:50ت م0145