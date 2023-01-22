أبها 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 واسأطلقت الشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتستهدف جميع الأطفال دون سن خمس سنوات في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها،وأوضحت صحة عسير أن ذلك ياتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال،والمحافظة على خلوّ المملكة من مرض شلل الأطفال بإذن الله، وستنفّذ على جرعتين من خلال لقاح شلل الأطفال قطرتان في الفم، وبدأت أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1444هـ ولمدة خمسة أيام.// انتهى //19:50ت م0146