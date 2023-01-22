القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسأطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم مشروع "التدريب خطوة للتصدير" والممول من المؤسسة بقيمة 350 ألف دولار.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج "الأفتياس" المهندس هاني سالم، في كلمته خلال إطلاق المشروع: إن المشروع يعد مبادرة من أجل تقوية الاقتصاد المصري من خلال القطاع الخاص وخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية وزيادة الصادرات.وأشار إلى أن المشروع يواكب أهداف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي ترمي إلى تطوير التجارة من بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتسهم في تحسين فرص حصولها على تمويل التجارة وتوفير أدوات بناء القدرات اللازمة المتعلقة بالتجارة.//انتهى//20:12ت م0147