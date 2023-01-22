لندن 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستمكن نجم مانشسترسيتي "إرلينغ هالاند" من إحراز ثلاثة أهداف نظيفة اليوم في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأصبح السيتي على بعد نقطتين من المتصدر أرسنال فيما تجمد ولفرهامبتون عند المركز 17. وفي مباراة اخرى من نفس الجولة، انتهت مباراة ليدز يونايتد وبرنتفورد بالتعادل السلبي بدون اهداف.ويحتل ليدز المركز الخامس عشر بـ19 نقطة. ووصل برنتفورد للنقطة 20 في المركز الثامن.//انتهى//20:14ت م0148