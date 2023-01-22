عمّان 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستلقّى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة، واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة.//انتهى//20:16ت م0149