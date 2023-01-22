القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واستغلب المقاولون العرب على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت في القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد المقاولون إلى 27 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما تراجع الزمالك إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر غداً بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي أسوان مع الإسماعيلي، وفاركو مع إنبي، والاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وسيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش.//انتهى//20:17ت م0150