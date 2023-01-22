مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسشارك معالي مدير عام الجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في الملتقى العلمي الـ (22) لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، تحت شعار "نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن" الذي تنظمه جامعة أم القرى خلال المدة من 29 جمادى الآخرة - 1 رجب 1444 هـ، الموافق 22-23 يناير 2023م.وقدَّم الفريق اليحيى ورقة عمل بعنوان (أثر مبادرة طريق مكة في تميز تجربة ضيوف الرحمن) خلال جلسة (إنجازات وتجارب ناجحة في ثقافة التجربة), وتضمَّنَت الحديث حول وصف مبادرة طريق مكة ومراحل تطورها ومكتسبات التميز في تقديم الخدمة.واستعرض مدير عام الجوازات مراحل تطور مبادرة طريق مكة، التي بدأت تجريبيًّا في عام 1438هـ في ماليزيا وصولاً إلى تنفيذها في (5) دول في عام 1443هـ، وهدفت إلى إثراء تجربة الحاج وإنهاء إجراءات دخوله من صالة المبادرة في مطار بلده، والأثر الإيجابي في ضيوف الرحمن المستفيدين منها.// انتهى //20:22ت م0152