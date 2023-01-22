الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسكسب فريق الهلال، لقاءَه الذي لعبه اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مع ضيفه فريق أبها بنتيجة (2 - 1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي 2022 - 2023.ووقَّع المدافع الكوري جانج هيون سو على هدف الهلال الأول في الدقيقة 21، قبل أن يرد عبدالفتاح آدم بهدف التعادل لصالح أبها في الدقيقة 29، إلا أن قائد الهلال سالم الدوسري عاد ليمنح التفوق لفريقه من نقطة الجزاء عند الدقيقة 54 من عمر المباراة.هذه النتيجة أوصلت الهلال إلى النقطة 32 من 15 مباراة، ليتصدر "مؤقتًا" ترتيب دوري روشن السعودي، في المقابل، تجمد رصيد أبها عند 19 نقطة من 14 مباراة، في المركز السابع.// انتهى //20:22ت م0153