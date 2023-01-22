الدمام 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسحقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد انتصاره الأول في بطولة كأس العالم 2023م المقامة في بولندا والسويد، وذلك على منتخب الأوروغواي، بفارق هدف وحيد وبنتيجة (28-27)، في المباراة التي جمعتهم اليوم، ضمن كأس الرئيس لتحديد المراكز الترتيبية (من 25 إلى 32).ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي مشواره في كاس العالم يوم الثلاثاء القادم 25 يناير، بخوض مباراة تحديد المركزين (29-30) في الترتيب العام للبطولة، على أن تعود البعثة لأراضي المملكة يوم 26 يناير.// انتهى //20:23ت م0154