القدس المحتلة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسهدمت جرافات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم منزلَ فلسطيني في رأس العامود في القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة -في بيان اليوم- أن جيش الاحتلال أجبر فلسطينياً على هدم منزله بيديه، وهو المنزل الثاني الذي تم هدمه في القدس في أقل من 24 ساعة.في السياق ذاته، أصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، القنابل الغازية السامة خلال اقتحامه بلدة رمانة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.//انتهى//22:01ت م0161