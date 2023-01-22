الجزائر 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسالتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، في العاصمة الجزائرية اليوم، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.وجرى خلال اللقاء استعراض الترتيبات الجارية للدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقاده في يومي 29 و30 يناير الجاري.//انتهى//22:46ت م0165